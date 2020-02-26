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Spor

Galatasaray potada Fenerbahçe deplasmanında 9 yıl sonra kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek yaklaşık 9 yıl sonra rakibine deplasmanda üstünlük kurdu.

Ercan Doğan   | 26.02.2020
Galatasaray potada Fenerbahçe deplasmanında 9 yıl sonra kazandı Fotoğraf: Ahmet Dumanlı / AA

İstanbul

ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek yaklaşık 9 yıl sonra rakibine deplasmanda üstünlük kurdu.

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