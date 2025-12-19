Basketbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.30 Beşiktaş GAİN-TOFAŞ (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)
18.00 Trabzonspor-Fenerbahçe Beko (Hayri Gür)
21 Aralık Pazar:
13.00 Anadolu Efes-Galatasaray MCT Technic (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
15.30 Bursaspor Basketbol-Mersinspor (TOFAŞ)
18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)
20.30 Glint Manisa Basket-Aliağa Petkimspor (Muradiye)
22 Aralık Pazartesi:
19.00 Esenler Erokspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ (Sinan Erdem)
19.30 Beşiktaş BOA- Dardanel Çanakkale Belediyespor (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)
21 Aralık Pazar:
14.00 Nesibe Aydın-Fenerbahçe Opet (TOBB ETÜ)
17.00 OGM Ormanspor-Emlak Konut (M. Sait Zarifoğlu)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
21 Aralık Pazar:
14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Çayırova Belediyesi (Gölbaşı)
16.30 CEMEFE GOLD Haremspor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Beylikdüzü)
16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Koleji RAMS (Kurtdereli)
18.15 Kipaş İstiklalspor-OGM Ormanspor (Kahramanmaraş Merkez)
18.15 Darüşşafaka Lassa-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
22 Aralık Pazartesi:
17.00 Finalspor-MKE Ankaragücü Basketbol (TOFAŞ)
17.00 iLab Basketbol-Gaziantep Basketbol (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)
20.00 Göztepe-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)