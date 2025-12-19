Dolar
logo
Spor, Basketbol

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 16. hafta müsabakaları oynanacak.

Metin Arslancan  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 Beşiktaş GAİN-TOFAŞ (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

18.00 Trabzonspor-Fenerbahçe Beko (Hayri Gür)

21 Aralık Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Galatasaray MCT Technic (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Bursaspor Basketbol-Mersinspor (TOFAŞ)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)

20.30 Glint Manisa Basket-Aliağa Petkimspor (Muradiye)

22 Aralık Pazartesi:

19.00 Esenler Erokspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ (Sinan Erdem)

19.30 Beşiktaş BOA- Dardanel Çanakkale Belediyespor (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

21 Aralık Pazar:

14.00 Nesibe Aydın-Fenerbahçe Opet (TOBB ETÜ)

17.00 OGM Ormanspor-Emlak Konut (M. Sait Zarifoğlu)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

21 Aralık Pazar:

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Çayırova Belediyesi (Gölbaşı)

16.30 CEMEFE GOLD Haremspor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Beylikdüzü)

16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Koleji RAMS (Kurtdereli)

18.15 Kipaş İstiklalspor-OGM Ormanspor (Kahramanmaraş Merkez)

18.15 Darüşşafaka Lassa-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

22 Aralık Pazartesi:

17.00 Finalspor-MKE Ankaragücü Basketbol (TOFAŞ)

17.00 iLab Basketbol-Gaziantep Basketbol (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

20.00 Göztepe-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

