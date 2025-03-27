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Spor

Formula 1'de Yuki Tsunoda, Red Bull için yarışacak

Formula 1'de Japon pilot Yuki Tsunoda, sezonun geri kalanında Red Bull takımı için yarışacak.

Salih Ulaş Şahan  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Formula 1'de Yuki Tsunoda, Red Bull için yarışacak

Ankara

Takımdan yapılan açıklamaya göre, daha önce Racing Bulls takımında yarışan Tsunoda, Red Bull kadrosunda Liam Lawson'ın yerine geçti.

Sezonun ilk 2 yarışında beklentilerin altında kalan Lawson ise Racing Bulls takımına geri dönecek.

Bu değişiklikle birlikte, Tsunoda kendi evi Japonya Grand Prix'sinde son 4 sezonun şampiyonu Max Verstappen'in takım arkadaşı olacak.

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