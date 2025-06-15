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Formula 1 Kanada Grand Prix'sini George Russell kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Kanada Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

Mutlu Demirtaştan  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Formula 1 Kanada Grand Prix'sini George Russell kazandı Fotoğraf: Mert Alper Dervış - AA

İstanbul

Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles-Villeneuve Pisti'nde düzenlenen yarış, 70 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonunda başladığı yarışı 1 saat 31 dakika 52.688 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Russell, sezonun ilk galibiyetini elde etti.

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McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, bitime 3 tur kala takım arkadaşı Oscar Piastri'yi geçmeye çalışırken duvara çarparak yarış dışı kaldı. Norris'in kazasının ardından yarış, güvenlik aracı eşliğinde sona erdi.

Hollandalı Max Verstappen (Red Bull), liderin 0.228 saniye gerisinde ikinci, İtalyan Kimi Antonelli ise takım arkadaşı Russell'ın 1.014 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 29 Haziran'da koşulacak.

Kanada Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 198 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 176

3. Max Verstappen (Hollanda): 155

4. George Russell (Büyük Britanya): 136

5. Charles Leclerc (Monako): 104

Takımlar:

1. McLaren: 374

2. Mercedes: 199

3. Ferrari: 183

4. Red Bull: 162

5. Williams: 55

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