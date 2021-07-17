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Spor

Formula 1'de ilk kez düzenlenen sprint yarışını Max Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sine Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen, ilk sırada başlayacak.

Mutlu Demirtaştan   | 17.07.2021
Formula 1'de ilk kez düzenlenen sprint yarışını Max Verstappen kazandı

İstanbul

F1 tarihinde ilk kez düzenlenen sprint yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 17 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Sıralama turlarını kazanarak sprint yarışına ilk cepte başlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ı kalkışta geride bırakan Verstappen, 25 dakika 38.426 saniyelik derecesiyle galip geldi ve "pole" pozisyonunun sahibi oldu.

Hamilton, liderin 1.430 saniye arkasında ikinciliği, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas ise Verstappen'in 7.502 saniye gerisinde üçüncülüğü elde etti.

Yarışta ilk 3'e giren sürücüler, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan kazandı.

Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl üç etapta uygulanmasına karar verilen sprint yarışında alınan dereceler, Büyük Britanya Grand Prix'sinin grid dizilişinde geçerli olacak.

Büyük Britanya Grand Prix'si 52 tur üzerinden koşulacak ve yarın TSİ 17.00'de başlayacak.

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