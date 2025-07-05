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Spor

Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.

Selçuk Buğra Gökalp  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Ankara

İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 24.892 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Verstappen'in 0.103 saniye arkasında McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.118 saniye gerisinde McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü sırayı aldı.

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Büyük Britanya Grand Prix'si, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.

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