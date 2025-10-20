Formula 1 ABD Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. etabı ABD Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'de 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenen yarış, 56 tur üzerinden yapıldı.
Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 34 dakika 00.161 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, sezonun 5. yarışını kazandı.
McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, Verstappen'in 7.959 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc ise liderin 15.373 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Sezonun 20. ayağı Meksika Grand Prix'si, 26 Ekim Pazar günü koşulacak.
ABD Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Oscar Piastri (Avustralya): 346
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 332
3. Max Verstappen (Hollanda): 306
4. George Russell (Büyük Britanya): 252
5. Charles Leclerc (Monako): 192
Takımlar
1. McLaren: 678
2. Mercedes: 341
3. Ferrari: 334
4. Red Bull Racing: 331
5. Williams: 111