Dolar
41.95
Euro
49.03
Altın
4,254.06
ETH/USDT
4,008.80
BTC/USDT
108,914.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1 ABD Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. etabı ABD Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Emre Aşıkçı  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Formula 1 ABD Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

İstanbul

ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'de 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenen yarış, 56 tur üzerinden yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 34 dakika 00.161 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, sezonun 5. yarışını kazandı.

McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, Verstappen'in 7.959 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc ise liderin 15.373 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Sezonun 20. ayağı Meksika Grand Prix'si, 26 Ekim Pazar günü koşulacak.

ABD Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 346

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 332

3. Max Verstappen (Hollanda): 306

4. George Russell (Büyük Britanya): 252

5. Charles Leclerc (Monako): 192

Takımlar

1. McLaren: 678

2. Mercedes: 341

3. Ferrari: 334

4. Red Bull Racing: 331

5. Williams: 111

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Galata Kulesi'ne "Sıfır Atık Forumu" kapsamında çevre temalı görseller yansıtıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sayın Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin KKTC ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum
Dışişleri Bakanlığından KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında açıklama
İnsan ve Medeniyet Hareketinin Esenyurt temsilciliğinin açılışı gerçekleştirildi
KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Erhürman, AA'ya konuştu

Benzer haberler

Formula 1 ABD Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 ABD Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1'de sıradaki durak ABD

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet