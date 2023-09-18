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Spor

"Filenin Sultanları", olimpiyat elemelerindeki üçüncü maçında yarın Peru'yla karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında yarın Peru'yla karşı karşıya gelecek.

Muhammed Boztepe  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
"Filenin Sultanları", olimpiyat elemelerindeki üçüncü maçında yarın Peru'yla karşılaşacak

Ankara

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 07.00'de başlayacak.

Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

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