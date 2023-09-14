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Spor

"Filenin Sultanları"nın olimpiyat yolu "açık"

"Filenin Sultanları", B Grubu'nda mücadele edeceği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde, grubunu ilk 2 sırada tamamlaması durumunda Fransa'daki olimpiyat oyunlarında yer almayı garantileyecek.

Musa Samur  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
"Filenin Sultanları"nın olimpiyat yolu "açık" Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Ankara

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri, 16-24 Eylül tarihlerinde Japonya, Çin ve Polonya'da düzenlenecek.

"Filenin Sultanları", B Grubu'nda mücadele edecek ve grubunu ilk 2 sırada tamamlaması durumunda Fransa'daki olimpiyat oyunlarında yer almayı garantileyecek.

Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat yolunda öncelikle Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanacak B Grubu maçlarının ardından oluşacak tabloda ilk 2 içinde yer almaya çalışacak.

Türkiye, B Grubu'nda dünya sıralamasında 7'nci basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile de karşılaşacak.

Paris "şansı" devam edecek

Olimpiyat elemelerinde gruplarında ilk 2 içine giremeyen ülkelerin "olimpiyat umutları" bitmeyecek.

Paris'e vize hakkı elde edemeyen ülkeler, elemelerin ardından gözlerini, 2024 Milletler Ligi mücadelesine çevirecek.

Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasına göre ülkeler, olimpiyat kotası hakkı kazanacak.

Milletler Ligi karşılaşmalarının ardından yapılacak ve olimpiyat elemeleri sonucunda Fransa vizesi alan takımların bulunmayacağı sıralamada "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.

Fransa, ev sahibi kontenjanından olimpiyat oyunlarına direkt katılacak.

Gruplar

Olimpiyat elemeleri, 3 grupta, 3 ayrı ülkede oynanacak.

Elemelerde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşacak.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.

İlk servis cumartesi günü atılacak

Filenin Sultanları, olimpiyat yolunda ilk maçını 16 Eylül Cumartesi günü Porto Riko ile oynayacak.

Ay-yıldızlı ekibin karşılaşması, TSİ 07.00'de başlayacak.

Millilerin, Tokyo'daki olimpiyat elemelerinde oynayacağı maçların programı şu şekilde:

16 Eylül:

07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül:

07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül:

07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül:

07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül:

10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül:

13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül:

10.00 Türkiye-Belçika

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