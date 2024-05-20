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Spor

"Filenin Sultanları" Milletler Ligi'nde ilk haftada 7 puan topladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin Antalya etabında hanesine 7 puan yazdırırken, Melissa Vargas 4 maçtaki 90 sayılık performansıyla takımın en skorer oyuncusu ünvanını kazandı.

Oktay Özden  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
"Filenin Sultanları" Milletler Ligi'nde ilk haftada 7 puan topladı

Antalya

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı "Filenin Sultanları", Uluslararası Voleybol Federasyonunca (FIVB) 14-19 Mayıs'ta düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelelerinde 4 maç oynadı.

Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren ve ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Hollanda'yı 3-1'lik skorla geçti, İtalya'ya 3-1 yenildi. Milliler, son maçında Fransa'ya set vermeden 3-0 üstünlük kurdu.

Geçen yıl VNL'de ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran "Filenin Sultanları", ligin ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de oynayacağı maçlar öncesinde Antalya'daki bu sonuçlarla 7 puan topladı ve VNL'de ilk haftayı 7. sırada tamamladı.

Milli oyuncu Melissa Vargas, toplam 90 sayıyla Milletler Ligi'nin ilk haftasında "Filenin Sultanları"nın en skorer ismi oldu. Vargas, ürettiği sayının 33'ünü İtalya maçında kaydetti.

Vargas'ı dört maçlık performansta 42 sayıyla Ebrar Karakurt ve 29 sayıyla Tuğba İvegin takip etti.

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