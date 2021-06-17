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Spor

'Filenin Sultanları' FIVB Milletler Ligi'nde yarın Hollanda ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki 13. maçında yarın Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Emrah Oktay   | 17.06.2021
'Filenin Sultanları' FIVB Milletler Ligi'nde yarın Hollanda ile karşılaşacak

İstanbul

İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen organizasyondaki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Milletler Ligi'nde 12 maça çıkan ay-yıldızlı ekip, 9 galibiyet 3 yenilgi yaşadı. Milliler, topladığı 24 puanla 4. sırada yer aldı. "Filenin Sultanları" güçlü rakibini mağlup ederek ilk 4 içindeki yerini korumaya çalışacak.

Hollanda ise 8 galibiyet, 4 yenilgiyle 23 puan elde etti ve 13. maçlar öncesi 6. sırada yer buldu.

Lig formatı

A Milli Takım'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'ın yer aldığı FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde takımlar 15'er maç oynayacak.

Yapılan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4’te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, ilk yılda ikincilik, ikinci yılda dördüncülük elde etmişti.

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