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Spor

"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde iki hafta sonunda 3. sırada yer aldı

Organizasyonda 8 maç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6 galibiyet elde etti, 2 kez mağlup oldu.

Muhammed Boztepe  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde iki hafta sonunda 3. sırada yer aldı

Ankara

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde ilk iki haftayı 3. sırada tamamladı.

Organizasyonun ilk haftası olan Antalya etabında dört maç yapan "Filenin Sultanları", Antalya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda Güney Kore'yi 3-0, Sırbistan'ı 3-1, İtalya'yı 3-0 yendi, ABD'ye ise 3-2 mağlup oldu.

Hong Kong'daki ikinci hafta mücadelesine 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başlayan milli takım, ikinci karşılaşmasında Polonya'ya 3-0 mağlup olurken, üçüncü maçında Kanada'yı 3-0, dördüncü karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-1 yendi.

Ligde 6 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan A Milli Kadın Takımı, ilk iki hafta sonunda 3. sırada yer aldı.

Milli takım, ilk hafta karşılaşmalarının ardından ligde 4. olmuştu.

Üçüncü hafta mücadelesi Bangkok'ta yapılacak

Ligin üçüncü haftasında 28 Haziran-2 Temmuz'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta mücadele edecek milliler, burada Japonya, Tayland, Brezilya ve Hırvatistan'la mücadele edecek.

Üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselecek.

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, 2018'de Milletler Ligi adıyla başlayan organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.

Maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi üçüncü hafta maç programı şu şekilde:

28 Haziran:

Japonya-Türkiye

29 Haziran:

Tayland-Türkiye

30 Haziran

Brezilya-Türkiye

2 Temmuz:

Hırvatistan-Türkiye

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