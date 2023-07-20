Dolar
26.91
Euro
30.23
Altın
1,981.74
ETH/USDT
1,918.30
BTC/USDT
30,276.00
BIST 100
6,653.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor'un yeni transferi Filip Benkovic, bordo-mavili takımın kamp yaptığı Slovenya'nın Kranj kentindeki tesislerde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor

Filenin Efeleri'nin Challenger Kupası’nda oynayacağı maçın tarihi belli oldu

FIVB Challenger Kupası, 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da yapılacak. Türkiye-Dominik Cumhuriyeti çeyrek final karşılaşması 28 Temmuz Cuma günü oynanacak.

Musa Samur  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Filenin Efeleri'nin Challenger Kupası’nda oynayacağı maçın tarihi belli oldu

Ankara

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Challenger Kupası’nda oynayacağı maçın tarihi belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2023 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu Filenin Efeleri, 27-30 Temmuz'da Katar’ın ev sahipliğinde Doha’da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası’nda mücadele edecek.

Organizasyon, 8 takımın katılımıyla düzenlenecek. Filenin Efeleri, çeyrek finalde Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Türkiye-Dominik Cumhuriyeti çeyrek final karşılaşması 28 Temmuz Cuma günü saat 17.00’de oynanacak.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Ukrayna-Çin karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

FIVB Challenger Kupası’ndaki diğer eşleşmeler şu şekilde:

Katar-Tayland

Tunus-Şili

Ukrayna-Çin

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uzmanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyaret ilişkileri "stratejik ortaklığa" taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Ercan Havalimanı, KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır
Bakanlar Göktaş ile Tekin, "Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İşbirliği Protokolü"nü imzaladı
Küresel ortalama sıcaklık, üst üste 17 gündür yüksek seyrediyor
Milli Savunma Bakanlığı: Bir haftada 35 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Filenin Efeleri'nin Challenger Kupası’nda oynayacağı maçın tarihi belli oldu

Filenin Efeleri'nin Challenger Kupası’nda oynayacağı maçın tarihi belli oldu

Voleybolda Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu

Türk sporu geride kalan haftayı başarılarla tamamladı

Türk sporunun "yüz akı" kadın voleybolu uluslararası başarılarını sürdürüyor

Türk sporunun "yüz akı" kadın voleybolu uluslararası başarılarını sürdürüyor
"Filenin Sultanları", dünya sıralamasında tarihinde ilk defa "bir" numara

"Filenin Sultanları", dünya sıralamasında tarihinde ilk defa "bir" numara
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde şampiyon oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde şampiyon oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet