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Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Dinamo Moskova

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Moskova, en başarılı takım olarak dikkati çekiyor.

Emre Doğan  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Dinamo Moskova

İstanbul

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 65. sezonunda kupayı müzesine götürecek takım, İstanbul'da belli olacak.

3-4 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank'ın yanı sıra İtalya temsilcileri Numia Vero Volley, A. Carraro Imoco ve Savino Del Bene mücadele edecek.

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CEV Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez zirveye çıkan Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında kupanın sahibi oldu.

Uralochka, 8 şampiyonlukla ikinci sırada

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı takımlar sıralamasında Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti.

SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adı altında 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rusya döneminde ise Uralochka-NTMK Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha kupa sevinci yaşadı.

Şampiyonluk yarışında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise Volley Bergamo oldu. İtalya ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.

Öte yandan kadınlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı. SSCB'nin ardından 18 şampiyonluk elde eden İtalya takımları ikinci durumda bulunurken, Türk temsilcileri 8, Bulgaristan ve SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya ekipleri de üçer şampiyonluk kazandı.

Türk takımları, 8 kez şampiyonluk yaşadı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri, 8 kez şampiyonluk elde etti.

Organizasyonda VakıfBank 6 kez, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Medicana ise birer defa mutlu sona ulaştı.

2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de rakiplerine üstünlük kuran VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom, Türkiye'ye organizasyondaki ilk şampiyonluğunu getirdi. 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk ipini bu kez Fenerbahçe Universal göğüsledi.

2013'te İstanbul'da organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi başardı.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015'te düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda ise Eczacıbaşı, şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'ye bu turnuvada 4. şampiyonluğunu yaşattı.

İtalya'nın Treviso şehrinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluğu elde eden VakıfBank, 2018'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda da kupanın sahibi oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı. Organizasyonu 2022 ile 2023'te VakıfBank, 2021 ve 2024'te ise Imoco Volley şampiyon tamamladı.

Şampiyonlar

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:

Yıl

Takım

Ülke

1961

Dinamo Moskova

SSCB

1962

Bruvestnik Odesa

SSCB

1963

Dinamo Moskova

SSCB

1964

Levski-Spartak Sofya

Bulgaristan

1965

Dinamo Moskova

SSCB

1966

CSKA Moskova

SSCB

1967

CSKA Moskova

SSCB

1968

Dinamo Moskova

SSCB

1969

Dinamo Moskova

SSCB

1970

Dinamo Moskova

SSCB

1971

Dinamo Moskova

SSCB

1972

Dinamo Moskova

SSCB

1973

Nim-Se Budapeşte

Macaristan

1974

Dinamo Moskova

SSCB

1975

Dinamo Moskova

SSCB

1976

Ruda Hvezda Prag

Çekoslovakya

1977

Dinamo Moskova

SSCB

1978

Traktör Schwerin

Doğu Almanya

1979

CSKA Sofya

Bulgaristan

1980

Ruda Hvezda Prag

Çekoslovakya

1981

Uralochka Sverdlovsk

SSCB

1982

Uralochka Sverdlovsk

SSCB

1983

Uralochka Sverdlovsk

SSCB

1984

CSKA Sofya

Bulgaristan

1985

ADK Almatı

SSCB

1986

CSKA Moskova

SSCB

1987

Uralochka Sverdlovsk

SSCB

1988

Olimpia Teodora Ravenna

İtalya

1989

Uralochka Sverdlovsk

SSCB

1990

Uralochka Sverdlovsk

SSCB

1991

Mladost Zagreb

Yugoslavya

1992

Olimpia Teodora Ravenna

İtalya

1993

Parmalat Matera

İtalya

1994

Uralochka Ekaterinburg

Rusya

1995

Uralochka Ekaterinburg

Rusya

1996

Parmalat Matera

İtalya

1997

Foppapedretti Bergamo

İtalya

1998

OK Dubrovnik

Hırvatistan

1999

Foppapedretti Bergamo

İtalya

2000

Foppapedretti Bergamo

İtalya

2001

Volley Modena

İtalya

2002

RC Cannes

Fransa

2003

RC Cannes

Fransa

2004

Tenerife Marichal

İspanya

2005

Foppapedretti Bergamo

İtalya

2006

Sirio Colussi Perugia

İtalya

2007

Foppapedretti Bergamo

İtalya

2008

Colussi Perugia

İtalya

2009

Volley Bergamo

İtalya

2010

Volley Bergamo

İtalya

2011

VakıfBank Güneş Sigorta TT

TÜRKİYE

2012

Fenerbahçe Universal

TÜRKİYE

2013

VakıfBank

TÜRKİYE

2014

Dinamo Kazan

Rusya

2015

Eczacıbaşı VitrA

TÜRKİYE

2016

Pomi Casalmaggiore

İtalya

2017

VakıfBank

TÜRKİYE

2018

VakıfBank

TÜRKİYE

2019

Igor Gorgonzola

İtalya

2020

-

-

2021

Imoco Volley

İtalya

2022

VakıfBankTÜRKİYE

2023


VakıfBankTÜRKİYE

2024

Imoco Volleyİtalya



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