Dolar
38.55
Euro
43.92
Altın
3,251.51
ETH/USDT
1,833.60
BTC/USDT
96,861.00
BIST 100
9,165.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda konuşuyor TEKNOFEST 2025 KKTC, devam ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda konuşuyor
logo
Spor

A. Carraro Imoco Başantrenörü Santarelli'nin finaldeki rakip tercihi VakıfBank

İtalyan ekibi A. Carraro Imoco Conegliano Başantrenörü Daniele Santarelli, VakıfBank'ın tüm takımlar için bir model niteliğinde olduğunu ve CEV Şampiyonlar Ligi finalinde sarı-siyahlı ekiple karşılaşmak istediğini söyledi.

Metin Arslancan  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
A. Carraro Imoco Başantrenörü Santarelli'nin finaldeki rakip tercihi VakıfBank Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Daniele Santarelli, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesinde düzenlenen basın toplantısının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Takımının son durumunun çok iyi olduğunu belirten Santarelli, "Çok iyi bir sezon geçirdik. Dörtlü Final'in rekabetçi olduğunu biliyoruz. Buraya geldiğinizde hem fiziksel hem mental olarak hazır olmalısınız. Buradaki maçları oynamak kolay değil çünkü ikinci maçlar olmayacak. Tek maç oynayacağız. Her şey olabilir. VakıfBank evinde oynuyor. İyi bir noktadalar, çok geliştiler. Bu yüzden takımı ve Guidetti'yi tebrik ediyorum. Milano da bize karşı çok maç oynadı. Durumu değiştirmek isteyeceklerdir. Bunun farkındayız. Üstümüzde baskı var. Daha fazlasını yapmalıyız çünkü rakibimiz elinden gelenin en iyisini yapacak. VakıfBank da favori takımlardan bir tanesi." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İstanbul'da olmanın kendisi için çok güzel olduğunu vurgulayan İtalyan başantrenör, "Dörtlü Final'in İstanbul'da olacağını duyunca çok heyecanlanmıştım. Tabii ki Dörtlü Final'de olmak istiyorum diye düşünmüştüm. Böyle bir arenada oynamak muhteşem olacak. Çünkü desteğin ve Türk taraftarların muhteşem olduğunun farkındayım. Çok kalabalık olacağını düşünüyorum. Burada oynamak çok özel bir his. Kazanmak bir rüya gibi olur. Finale kalmayı hedefliyorum ama önce yarı finali düşünmek zorundayız çünkü Milano'ya karşı oynamak kolay değil. Yarı finalde iyi bir iş çıkarırsak finali düşünmeye başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Finalde VakıfBank ile karşılaşmak isterim"

Tecrübeli çalıştırıcı, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde VakıfBank ile karşılaşmak istediğini ve kazanmaları halinde bunun "bir rüya" gibi olacağını aktardı.

VakıfBank'ta A Milli Takım'da oynayan birçok oyuncunun olduğunun altını çizen 43 yaşındaki başantrenör, "Finalde VakıfBank ile karşılaşmak isterim. Ben İtalyanım, bu turnuvada İtalyanları desteklemem normal. Ancak VakıfBank'a karşı oynamak çok iyi olurdu çünkü dünyadaki en iyi takımlardan biri. Guidetti'yi takdir ediyorum. Finalde VakıfBank ile karşılaşacağımızı hesaba katarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. VakıfBank tüm takımlar için bir model niteliğinde. VakıfBank'a karşı finalde oynamak bir rüya gibi olur, belki de kazanmak. Fakat daha önce de söylediğim gibi önce Milano'yu düşüneceğiz, sonra bir sonraki takımı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi çok özledim"

Ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Santarelli, Miletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım'a katılarak oyuncularla yeniden çalışmak için heyecanlandığını vurguladı.

İstanbul'da olmaktan heyecan duyduğunu vurgulayan Daniele Santarelli, "Türkiye'yi çok özledim. Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Bu an için çok uzun zaman bekledim. Çünkü biliyordum ki Dörtlü Final burada olacak ve ardından milli maçlar başlayacak. İkinci takımım çoktan çalışmalara başladı. Çok mutluyum. Çok fazla genç oyuncu var. Aklım şu an burada, İstanbul'da. Milli takımı düşünmeye başladım. Bu açıdan profesyonel olmayı istiyorum. Aklım tabii ki Conegliano ile ancak burada olup milli takıma katılmak için çok heyecanlıyım. Çünkü çok iyi bir yaz olacak." diyerek konuşmasını tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı
AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemenin iptal istemini 7 Mayıs'ta görüşecek
Bazı illerde sağanak ve dolu etkili oldu
RTÜK'ten televizyon programında Sultan 2. Abdülhamid'e yönelik ifadelere inceleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın KKTC'yi ziyaret edecek

Benzer haberler

A. Carraro Imoco Başantrenörü Santarelli'nin finaldeki rakip tercihi VakıfBank

A. Carraro Imoco Başantrenörü Santarelli'nin finaldeki rakip tercihi VakıfBank

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun geldiği nokta ile gurur duyuyor

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, İstanbul'da yaşanacak

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Dinamo Moskova

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Dinamo Moskova
VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, doğru zamanda form tuttuklarına inanıyor

VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, doğru zamanda form tuttuklarına inanıyor
VakıfBank oyuncusu Marina Markova, bu sezon gösterdiği gelişimden memnun

VakıfBank oyuncusu Marina Markova, bu sezon gösterdiği gelişimden memnun
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet