Dolar
18.96
Euro
20.17
Altın
1,846.85
ETH/USDT
1,403.60
BTC/USDT
19,932.00
BIST 100
5,406.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

"Filenin Efeleri"nin Avrupa Altın Ligi grup aşaması maç programı belli oldu

2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Musa Samur  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
"Filenin Efeleri"nin Avrupa Altın Ligi grup aşaması maç programı belli oldu

Ankara

A Grubu'nda yer alan "Filenin Efeleri", grup aşamasında Danimarka, Romanya ve Portekiz ile mücadele edecek.

Milliler, Türkiye'deki karşılaşmalarını Ankara ve Konya'da oynayacak.

Ay-yıldızlı ekibin maç programı şu şekilde:

27 Mayıs Cumartesi (19.00) / Danimarka-Türkiye

31 Mayıs Çarşamba (23.00) / Portekiz-Türkiye

4 Haziran Pazar (17.00) / Türkiye-Romanya (Konya)

10 Haziran Cumartesi (18.00) Romanya-Türkiye

14 Haziran Çarşamba (17.00) Türkiye-Portekiz (Ankara)

17 Haziran Cumartesi (17.00) Türkiye-Danimarka (Ankara)


- Statü


Lig usulüne göre oynanacak ve 6 ayaktan oluşan Avrupa Altın Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final etabına ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final müsabakaları oynamaya hak kazanacak.

Dörtlü Final maçlarına ev sahipliği yapacak ülkenin grubunu ilk sırada tamamlaması durumunda gruplarda en iyi ikinci sırada yer alan takım, Dörtlü Final'de yer alacak.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final karşılaşmaları, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.

Final oynayan takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akademisyen Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatı Vahit Bıçak'a 1 yıl 5 ay 15 gün hapis
Manisa'da hayırseverlerin desteğiyle üretilen karavanlar deprem bölgesine gönderiliyor
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 36'ya yükseldi
Denizli'de depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 17 zanlı yakalandı
Adıyaman Valisi Çuhadar sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını talep etti

Benzer haberler

"Filenin Efeleri"nin Avrupa Altın Ligi grup aşaması maç programı belli oldu

"Filenin Efeleri"nin Avrupa Altın Ligi grup aşaması maç programı belli oldu

Voleybolda Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’ne ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu

Voleybolda "deprem" burukluğu

Fenerbahçeli voleybolcu Melissa Vargas milli formaya kavuşuyor

Fenerbahçeli voleybolcu Melissa Vargas milli formaya kavuşuyor
"Dünyayı kadınlar yönetseydi..." sorusuna John Lennon'ın "Imagine" şarkısıyla cevap

"Dünyayı kadınlar yönetseydi..." sorusuna John Lennon'ın "Imagine" şarkısıyla cevap
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçına çıkıyor

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçına çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet