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Spor

Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında altın madalya kazandı

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında erkekler paralel bar aletinde altın madalya elde etti.

Oktay Özden  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında altın madalya kazandı Fotoğraf: Orhan Çiçek - AA

Antalya

Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen ve 26 ülkeden 122 sporcu katıldığı organizasyonun son gününde Türk sporculardan Ferhat Arıcan, erkekler paralel bar aleti final mücadelesinde yarıştı.

Milli cimnastikçi, finalde ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı.

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