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Spor

Fenerbahçe'nin 7 milyar 686 milyon lira borcunun olduğu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık itibarıyla borcunun 7 milyar 686 milyon lira olduğu duyuruldu.

Süha Gür  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Fenerbahçe'nin 7 milyar 686 milyon lira borcunun olduğu açıklandı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünün 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, toplantıda mali duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilecik, Türkiye'de 5 yılda avronun 3,5 katına çıktığını belirterek, "2018'de 612 milyon avro borç devralmıştık. Borcu yüzde 60 oranıyla 386 milyon avroya düşürmüş olduk. Bu işin özeti budur. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. En temel doğrulardan bir tanesi Ali başkan kimsenin ortaya koyamayacağı cömertlikle kulübün ihtiyaçlarına sessiz kalmadı." diye konuştu.

Bilecik'in ardından kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Aralık 2022 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 407 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 279 milyon lira olmak üzere toplam borcunun 7 milyar 686 milyon lira olduğunu söyledi.

Vodina'nın ardından kürsüye gelen Fethi Pekin, toplantıya katılanların sayısının 2669'a çıktığını da aktardı.

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