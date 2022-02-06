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Spor

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin omuz başında kırık tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin omuz başında non-deplase kırık tespit edildiğini duyurdu.

Hilmi Sever   | 06.02.2022
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin omuz başında kırık tespit edildi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Medipol Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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