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Spor

Fenerbahçe'den akciğer damarında pıhtı tespit edilen Luiz Gustavo için "geçmiş olsun" mesajı

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Luiz Gustavo için akciğer damarında pıhtı tespit edilmesi nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Emre Doğan  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Fenerbahçe'den akciğer damarında pıhtı tespit edilen Luiz Gustavo için "geçmiş olsun" mesajı

Istanbul

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ülkesinin Sao Paulo takımında forma giyen 37 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili, "Akciğer damarında pıhtı tespit edilen eski futbolcumuz Luiz Gustavo'ya 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Daha güçlü döneceğine inanıyoruz, 'Geçmiş olsun' Gustavo." denildi.

Sao Paulo Kulübünün Luiz Gustavo'nun sağlık durumuna ilişkin paylaşımında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Antrenman tesislerine ulaşmasının ardından göğüs ağrısı hisseden Luiz Gustavo, sağlık ekibinin kontrollerinin ardından hemen Albert Einstein Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrollerde pulmoner tromboemboli (akciğer pıhtısı) tespit edilen Gustavo, tedavi için hastaneye yatırıldı. Luiz Gustavo, detaylı tetkiklerin yapılabilmesi için birkaç gün daha müşahede altında kalacak."

Luiz Gustavo, 2019-2022 yıllarında formasını giydiği Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda çıktığı 97 maçta 5 gol kaydetti.

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