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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında konuşuyor. Fenerbahçe takım kafilesi, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile oynayacakları maç için Samsun'a geldi.
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Spor

Fenerbahçe'de Samsunspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Fatih Erel  | 19.10.2024 - Güncelleme : 19.10.2024
Fenerbahçe'de Samsunspor maçının kamp kadrosu belli oldu

istanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçın hazırlıklarını tamamlayan takımın 24 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

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