Fenerbahçe Medicana'da başantrenör Marco Fenoglio ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Marco Fenoglio'nun görevine son verildi.
İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenoglio'nun yanı sıra yardımcı antrenör Stefano Micoli ve kondisyoner Maurizio Negro ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.