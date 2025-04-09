Dolar
38.01
Euro
41.96
Altın
3,086.56
ETH/USDT
1,490.10
BTC/USDT
77,589.00
BIST 100
9,275.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’yu resmi törenle karşılıyor.
logo
Spor

Fenerbahçe Medicana'da başantrenör Marco Fenoglio ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Marco Fenoglio'nun görevine son verildi.

Süha Gür  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Fenerbahçe Medicana'da başantrenör Marco Fenoglio ile yollar ayrıldı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenoglio'nun yanı sıra yardımcı antrenör Stefano Micoli ve kondisyoner Maurizio Negro ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Genel Sekreteri Uzun, Dünya Parlamento Genel Sekreterler Yönetim Kurulu üyesi oldu
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimizdir
Dışişleri Bakanı Fidan, Şilili mevkidaşı van Klaveren ile Ankara'da görüştü
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat'a "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şili Dışişleri Bakanı Klaveren ile bir araya geldi

Benzer haberler

Fenerbahçe Medicana'da başantrenör Marco Fenoglio ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Medicana'da başantrenör Marco Fenoglio ile yollar ayrıldı

Galatasaray Daikin play-off serisinde 1-0 öne Geçti

Fenerbahçe'den Eda ve Safronova'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Süper Lig'de ikinci devrenin lideri Fenerbahçe

Süper Lig'de ikinci devrenin lideri Fenerbahçe
Almanya'da Fenerbahçe efsaneleri ile eski Schalke 04 oyuncuları dostluk maçı yapacak

Almanya'da Fenerbahçe efsaneleri ile eski Schalke 04 oyuncuları dostluk maçı yapacak
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: Bizim için her maç bir final maçı

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: Bizim için her maç bir final maçı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet