Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya konuk olacak
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında yarın Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İstanbul
Benfica Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
Müsabakayı Christophe Lecourt (Fransa) ve Marco Van Zanten (Hollanda) hakem ikilisi yönetecek.
Grubunda oynadığı 4 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda yer alıyor. Geride kalan haftalarda 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Benfica ise 4. ve son sırada bulunuyor.
Fenerbahçe Medicana, grubunda Benfica ile karşılaştığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.