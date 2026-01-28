Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Nüfus Politikaları Kurulu"nda konuşuyor
logo
Spor

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya konuk olacak

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ⁠CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında yarın Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ceren Aydınonat  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya konuk olacak

İstanbul

Benfica Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Müsabakayı Christophe Lecourt (Fransa) ve Marco Van Zanten (Hollanda) hakem ikilisi yönetecek.

Grubunda oynadığı 4 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda yer alıyor. Geride kalan haftalarda 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Benfica ise 4. ve son sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Medicana, grubunda Benfica ile karşılaştığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.

