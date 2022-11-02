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Spor

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 5 Kasım'da yapılacak

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 5 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Emre Doğan   | 02.11.2022
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 5 Kasım'da yapılacak

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.

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