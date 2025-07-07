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Spor

Fenerbahçe Kulübü Futbol Koordinatörü Okan Özkan, görevinden ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü Futbol Koordinatörü Okan Özkan'ın görevinden ayrıldığı duyuruldu.

Can Öcal  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Fenerbahçe Kulübü Futbol Koordinatörü Okan Özkan, görevinden ayrıldı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde görev alan ve son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda futbol koordinatörü olarak görev yapan Sayın Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştır. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sayın Özkan'ın görevden ayrılma talebi kabul edilmiştir. Fenerbahçe'ye farklı kademelerde uzun yıllar hizmet eden Okan Özkan'a, kulübümüze sunduğu katkılar ve emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

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