Fenerbahçe, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncü oldu
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.
Ankara
Maça iyi başlayan Fenerbahçe Opet, müsabakanın ilk teknik molasına 12-11 önde girdi. Servislerle etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette de servisteki etkili oyunu sürdüren Fenerbahçe Opet, teknik molaya 12-4 önde girdi. Bu sette rakibine sadece 7 sayı imkanı veren Fenerbahçe Opet, ikinci seti 25-7 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Bu setteki skor, Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinin en farklı seti olarak tarihe geçti.
Üçüncü sete daha iyi başlayan Minas, teknik molaya 12-8 önde girdi. Teknik mola sonrası file önünde etkili olan Fenerbahçe Opet, durumu 14-14'e getirdi. Son bölümü oldukça çekişmeli geçen seti 28-26, maçı da 3-0 kazanan Fenerbahçe Opet, turnuvayı üçüncü tamamladı.
Organizasyonda 2010 yılında şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet, 2012'de üçüncü olmuştu.
Fenerbahçe Opet, üçüncülük şildini aldı
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü olan Fenerbahçe Opet, şildini aldı.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından sarı-lacivertli voleybolcular, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert Üçoklar'dan madalyaları alırken, üçüncülük şildini ise Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti.
Fenerbahçe Opetli voleybolcular, üçüncülüğü taraftarlarla kutladı.
Eda Erdem Dündar: "Bugün galibiyetle bitirmek çok önemliydi"
Kaptan Eda Erdem Dündar, maç sonunda yaptığı açıklamada, mücadele eden takım arkadaşlarını tebrik ederek, "Maça gelen seyircilere teşekkür ediyorum. Her sayıda enerjiniz bize geçti. Bugün galibiyetle bitirmek çok önemliydi. Sahada herkes yüzde yüzünü verdi. Ayrıca Arina Fedorovtseva'yı tebrik ediyorum. Genç yaşına rağmen çok iyi oynadı." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.