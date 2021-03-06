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Spor

Fenerbahçe, 1959'dan önce kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi için TFF'ye başvurdu

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Emre Doğan   | 06.03.2021
Fenerbahçe, 1959'dan önce kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi için TFF'ye başvurdu

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu başvurunun 1959 yılı öncesinde şampiyonlukları bulunan diğer takımların da hakkını savunmak için yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kulübü olarak 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig'e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-1933, 1934-1935 ve 1943-1944 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-1937, 1939-1940, 1942-1943, 1944-1945, 1945-1946 ve 1949-1950 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvurumuz, Türk futbolunun son 25 yılındaki garabetlerin, şampiyonluk ve yıldız sayılarında da kendini gösterdiği bu durumun düzeltilmesi için TFF'ye de bir imkan sunmuştur. Cumhuriyetimizin tarihinden ayrılamayacak resmi Türk futbol tarihine sahip çıkma ve Cihat Arman, Fikret Kırcan, Lefter Küçükandonyadis, Hakkı Yeten, Süleyman Seba ve Gündüz Kılıç gibi adlarını buraya sığdıramayacağımız birçok Türk futbol efsanesinin haklarını ve emeklerini koruma anlamı taşıyan bu adımımızın, Türk futbol kamuoyunda da hak ettiği şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz."

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