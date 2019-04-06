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Spor

'Fener Ol' projesinden toplanan tutar 15 milyon lirayı aştı

Sarı-lacivertli kulüp, projenin başladığı günden bu yana gönüllü kitlenin katkısı sonucu toplanan tutarın 15 milyon lirayı aştığını açıkladı.

Ercan Doğan   | 06.04.2019
'Fener Ol' projesinden toplanan tutar 15 milyon lirayı aştı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan'da başlayan "Fener Ol" kampanyasında toplanan paranın şu ana dek 15 milyon lirayı aştığını açıkladı. 

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, kampanyanın başlamasını takip eden 24 saat içerisinde 10 bin liranın üzerindeki kurumsal ve bireysel destekler dahil edilmeden, gönüllü kitlenin katkısı sonucu toplanan tutarın 15 milyon lirayı aştığı belirtildi.

Açıklamanın, kampanyada hayal kırıklığı yaşandığı yönündeki haberlere yönelik yapıldığı aktarılarak, "300 binden fazla taraftarımızın kampanyamıza katıldığını gurur duyarak belirtmek isteriz. Bu tablo, kampanyamızın tabanımıza nasıl bir hızla yayıldığını, gönüllü kitlemizin 'Fener Ol'u nasıl sahiplendiğini göstermiş; hedeflerimize ulaşma yolunda bize çok büyük güç vermiş, inanç ve motivasyon kaynağı olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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