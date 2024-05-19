Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,414.14
ETH/USDT
3,079.00
BTC/USDT
66,700.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Mutlu Demirtaştan  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

İstanbul

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı Emilia-Romagna Grand Prix’sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

İtalya'nın Imola kentinde yer alan 4,9 kilometrelik Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde düzenlenen yarış, 63 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Verstappen, son turlarda aracında sorun yaşamasına rağmen üstünlüğünü korudu. Bitiş çizgisini 1 saat 25 dakika 25.252 saniyeyle ilk sırada geçen Verstappen, bu sezon 5, kariyerinin 59. grand prix zaferini elde etti.

Son turda farkı bir saniyenin altına indirse de rakibini geçmeyi başaramayan McLaren'ın Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, liderin 0.725 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc ise 7.916 saniye farkla üçüncü oldu.

Sezonun 8. yarışı Monako Grand Prix'si, 26 Mayıs'ta koşulacak.

Emilia-Romagna Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 161 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 113

3. Sergio Perez (Meksika): 107

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 101

5. Carlos Sainz (İspanya): 93

Takımlar

1. Red Bull: 268

2. Ferrari: 212

3. McLaren: 154

4. Mercedes: 79

5. Aston Martin: 44

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, İran'a 1 Akıncı İHA ve 1 gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderiyor
Anıtkabir, 19 Mayıs'ta 220 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi mesajı
Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Reisi'nin helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzdü

Benzer haberler

F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet