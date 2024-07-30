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Spor

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkında yaptığı bir şikayet üzerine İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.

Zeynep Yeşildal  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Acun Ilıcalı'nın, haziranda yaptığı bir açıklamada kullandığı ifadelerine ilişkin şikayette bulunduğu Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Aziz Yıldırım, bugün ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Burada Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadesi alınan Yıldırım, işlemlerin ardından adliyeden ayrıldı.

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