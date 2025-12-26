Dolar
Spor

Erbil'de Off-Road yarışı düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen Off-Road yarışına modifiye edilmiş arazi araçları ile onlarca sürücü katıldı.

Haydar Şahin  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Erbil'de Off-Road yarışı düzenlendi Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/AA

Erbil

Virajlar, yükseltiler, çukurlar ve çamurlu yollardan oluşan, zorluk derecesi artırılmış parkurda yarışan sürücüler, rakiplerine üstünlük sağlamak için tüm hünerlerini sergiledi.

Araç hızının yanı sıra sürüş ve güvenlik standartlarının da önemli olduğu yarışta, sağlık ve güvenlik ekipleri hazır bulundu.

Kapalı ve soğuk havaya rağmen yüzlerce Iraklı, sabahın erken saatlerinden itibaren yarışları ilgiyle izledi; etkinlik boyunca renkli görüntüler oluştu.

