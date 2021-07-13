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Spor

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Bahamalar'da Türkiye rekoru kırdı

Milli sporcu Şahika Ercümen, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kırdı.

Sinem Er   | 13.07.2021
Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Bahamalar'da Türkiye rekoru kırdı

Ankara

Dünyanın en derin deliklerinden birisi olarak bilinen "Dean's Blue Hole"da devam eden kupada Şahika Ercümen, sabit ağırlık kategorisinde 87 metreye 2 dakika 47 saniyede dalarak Türkiye rekoru kırıp, organizasyona iyi bir başlangıç yaptı.

Dünyanın en iyi dalgıçlarının katıldığı organizasyon, 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.

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Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Bahamalar'da Türkiye rekoru kırdı