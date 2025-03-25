Dolar
37.94
Euro
41.03
Altın
3,023.52
ETH/USDT
2,067.80
BTC/USDT
87,176.00
BIST 100
9,738.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli"nde konuşuyor
logo
Spor

Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Duyğu Avunduk  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti Fotoğraf: Trabzon Valiliği

Trabzon

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yıldırım, Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme ile bir süre sohbet etti.

Aziz Yıldırım, milli boksörü tebrik ederek, "Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırarak bizlere büyük sevinç yaşatan sporcumuzu kutluyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı 1 Nisan'a kadar uzatıldı
Eğitim Sen merkez yürütme kurulu üyeleri hakkında soruşturma
Balkan Savaşları'nda kahramanca mücadelenin adı: Edirne savunması
MİA'dan "Dönüşen Çok Kutuplu Sistemde Rusya'nın Statü Arayışı" raporu
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada, Batman delegesi Yılmaz Özkanat ifade verdi

Benzer haberler

Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

Süper Lig'in profesör hakemi, öğrencilerini spora yönlendiriyor

Trabzon'da hamsinin yerini mezgit ve istavrit aldı

Lise öğrencilerinin duruş bozukluğuna çözüm aradığı projeye birincilik ödülü

Lise öğrencilerinin duruş bozukluğuna çözüm aradığı projeye birincilik ödülü
Çay fabrikasının enerji maliyetinin dörtte biri güneş enerjisinden sağlanıyor

Çay fabrikasının enerji maliyetinin dörtte biri güneş enerjisinden sağlanıyor
Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet