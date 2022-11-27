Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,754.87
ETH/USDT
1,215.30
BTC/USDT
16,555.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uşak Belediyesi Çocuk Kent Projesi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
logo
Spor

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 2. olan Mehlika gözünü olimpiyatlara dikti

Enka Spor Kulübü sporcusu olan 17 yaşındaki milli yüzücü Mehlika Kuzeh Yalçın, katıldığı organizasyonlarda başarısıyla göz dolduruyor.

Hakan Can Şahin   | 27.11.2022
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 2. olan Mehlika gözünü olimpiyatlara dikti

Kayseri

Babası yurt dışında çalıştığı için annesiyle birlikte 5 yaşına kadar dedesi ve anneannesiyle yaşayan Mehlika, 11 yaşındayken dedesini kaybetti.

Ailesi, dedesinin ölümüne çok üzülen ve içine kapanan Mehlika'yı "kafasını toparlasın" diye yüzme kursuna yazdırdı.

Havuzda sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Mehlika, ilk olarak Olimpik Spor Kulübü kadrosuna dahil oldu.

Genç yüzücü burada katıldığı çeşitli müsabakalarda başarılı olarak, önce Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) katıldı, daha sonra Enka Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Başarılı sporcu, olimpik ve milli takım kadrolarında da yer alma başarısını elde etti.

Daha önce Bulgaristan'da katıldığı Comen Cup 200 metre kelebekte üçüncü, Azerbaycan'da yapılan Avrupa Gençlik Oyunları 200 metre kelebekte sekizinci ve Avrupa Gençler Roma Şampiyonası 200 metre kelebekte onuncu olan Mehlika, bu yıl yapılan Multination Slovenya 200 metre kelebekte birincilik, Fransa Okullar Arası Dünya Şampiyonası 200 metre kelebekte birincilik, Avrupa Gençler Şampiyonası 200 metre kelebekte dördüncülük ve Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası 200 metre kelebekte dünya ikinciliği ile 4x200 metre serbest bayrak yarışında dünya üçüncülüğünü kazandı.

"En büyük hedefim 2024 Paris Olimpiyatları"

Milli yüzücü Mehlika Kuzeh Yalçın, AA muhabirine, kendisine destek veren ailesine ve başarısında katkısı bulunan antrenörüne teşekkür ettiğini belirtti.

Katıldığı uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmekten gurur ve mutluluk duyduğunu vurgulayan Yalçın, "En büyük hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak. Bunun için çok çabalıyorum. Bununla beraber 1,5 ay sonra İstanbul'da Türkiye yarışı var, kulüpler arası ve milli takım seçmesi olacak. Ona katılacağım. Aynı zamanda dünya ve Avrupa şampiyonası barajlarını da geçme hedeflerim var. Hedeflerim yüksek." ifadesini kullandı.

TOHM Yüzme Antrenörü Ali Özmen de Mehlika Kuzeh'in kafasına koyduğu her hedefe ulaşan, hırslı ve başarılı bir sporcu olduğunu kaydetti.

Yüzmeyi severek yapan sporcusuyla gurur duyduğunu dile getiren Özmen, "Bu sporcular Kayseri'nin sporcuları. Bu sporculara daha fazla destek verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Özmen, her gencin ve bireyin bir spor dalıyla uğraşmasını istediğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de tahliye işlemleri biten binalarda yıkım çalışmaları sürüyor
Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
İstanbul'da bebek arabalı yolcuyu minibüsten indiren sürücüye para cezası
Düzce'de kurulan çadırlarda 4 bin 24 depremzede konaklıyor
Almanya'da yoğun bakımda tedavi gören öğretmen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Benzer haberler

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 2. olan Mehlika gözünü olimpiyatlara dikti

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 2. olan Mehlika gözünü olimpiyatlara dikti

Erciyes yeni sezona hazır

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor

Kuracağı GES ile Kayseri'deki 1410 caminin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Kuracağı GES ile Kayseri'deki 1410 caminin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Kayseri'de öğretmenler için sahne aldı

Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Kayseri'de öğretmenler için sahne aldı
Cami ile istinat duvarı arasına düşen otomobildeki 2'si öğretmen 3 kişi yaralandı

Cami ile istinat duvarı arasına düşen otomobildeki 2'si öğretmen 3 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet