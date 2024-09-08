Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabında Lucas Coenen birinci oldu
Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) Türkiye etabını Lucas Coenen kazandı.
Afyonkarahisar
Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam ediyor.
Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi.
Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.
Yarışın ardından ödül töreni düzenlendi.
"MXGP Türkiye"yi Jorge Prado kazandı
Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado kazandı.
Sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin 1. ayak ve final yarışları yapıldı.
Etapta İspanyol Jorge Prado birinci olurken ikinciliği Slovenyalı Tim Gajser, üçüncülüğü ise İsviçreli Jeremy Seewer kazandı.
Fotoğraf: Arif Yavuz/AA
Yarışın ardından ödül töreni düzenlendi.
Dereceye giren sporculara ödülleri Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan tarafından verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.