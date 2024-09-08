Dolar
33.99
Euro
37.71
Altın
2,497.31
ETH/USDT
2,275.40
BTC/USDT
54,322.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabında Lucas Coenen birinci oldu

Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) Türkiye etabını Lucas Coenen kazandı.

Arif Yavuz  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabında Lucas Coenen birinci oldu Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Afyonkarahisar

Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam ediyor.

Organizasyon kapsamında MX2'nin Türkiye etabında 2. ayak ve final yarışı gerçekleştirildi.

Etapta Lucas Coenen birinci oldu. İkinciliği Kay De Wolf, üçüncülüğü ise Simon Laengenfelder kazandı.

Yarışın ardından ödül töreni düzenlendi.

"MXGP Türkiye"yi Jorge Prado kazandı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado kazandı.

Sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin 1. ayak ve final yarışları yapıldı.

Etapta İspanyol Jorge Prado birinci olurken ikinciliği Slovenyalı Tim Gajser, üçüncülüğü ise İsviçreli Jeremy Seewer kazandı.


Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Yarışın ardından ödül töreni düzenlendi.

Dereceye giren sporculara ödülleri Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan tarafından verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık'tan Dünya Okuma Yazma Günü mesajı
İçişleri Bakanlığında Narin Güran'ın öldürülmesinin de değerlendirildiği güvenlik toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Bakan Tekin: Mesleki ve teknik eğitimi milli bir sorumluluk olarak görüyoruz
Bursa-Balıkesir il sınırında ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabında Lucas Coenen birinci oldu

Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabında Lucas Coenen birinci oldu

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Lotte van Drunen şampiyonluğa ulaştı

Afyonkarahisar'da "MXGP Türkiye" başladı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası antrenman seansında kaza yaptı

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası antrenman seansında kaza yaptı
Dünya Motokros Şampiyonası'nda 500 binin üzerinde izleyici hedefleniyor

Dünya Motokros Şampiyonası'nda 500 binin üzerinde izleyici hedefleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet