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Spor

Doğu'nun şampiyon boksörleri 2024 Paris'te altın madalya peşinde

Polonya'da düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları’nda bronz madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan 22 yaşındaki milli sporcular Elazığlı Gizem Özer ve Malatyalı Hatice Akbaş, altın madalya hedefiyle ringe çıkmaya hazırlanıyor.

İsmail Şen  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Doğu'nun şampiyon boksörleri 2024 Paris'te altın madalya peşinde

Elazığ

Spor kariyerleri boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar ve çeşitli dereceler elde eden Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu Özer ile Fenerbahçe Kulübü adına mücadele eden Akbaş, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'na katıldı.

Özer 60 kiloda, Akbaş da 54 kiloda bronz madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tesislerde milli takım antrenörleri Cemil Döndü ve Kerem Akbaş yönetiminde haftanın 6 günü çift antrenman yaparak olimpiyatlara hazırlanan milli sporcular, altın madalya hedefiyle güç topluyor.

"Ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz"

Milli sporcu Gizem Özer, AA muhabirine, boks kariyerinde ilk defa olimpiyatlarda mücadele edeceği için büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadığını söyledi.

Boks kariyerinde 7 kez Türkiye şampiyonluğu ile çeşitli uluslararası müsabakalarda ilk 3'e girerek önemli dereceler elde ettiğini anlatan Özer, en büyük hedefinin ise olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu vurgulayarak, "Avrupa oyunlarında bronz madalya alarak 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almaya hak kazandım. Bu başarıyı ülkemize ve Elazığ'ımıza kazandırdığımız için mutlu ve gururluyum. Hedefim olimpiyatlarda ilk 4’e girerek madalyayı garantilemek, daha sonra da bu madalyanın rengini değiştirerek olimpiyatlarda İstiklal Marşı'mızı okutmak. Bunun için de sabah akşam antrenman yapıyoruz, çok iyi çalışıyoruz. Arkadaşım Hatice Akbaş ile olimpiyatlara katılacağız, birlikte çalışıyoruz. Hazırlıklarımız çok güzel ve verimli geçiyor. İnşallah diğer takım arkadaşlarımızla ülkemizi ve ilimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyat her sporcunun hayali"

Milli sporcu Hatice Akbaş ise olimpiyat şampiyonluğu için büyük bir fırsat yakaladıklarını, bunu en iyi şekilde değerlendirmek adına büyük bir özveriyle müsabakalara hazırlandıklarını dile getirdi.

Son olarak İstanbul'da 2022'de düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda altın madalya kazanarak şampiyonluk elde ettiğini, buna olimpiyat şampiyonluğunu da eklemek istediğini anlatan Akbaş, şunları söyledi:

“Olimpiyat hedefimi çok önceden belirlemiştim, şu an bir dünya şampiyonluğum var ve Paris Olimpiyatları'nda da altın madalya kazanmak istiyorum. Kota aldığım için çok mutluyum. Bu kadar erken zamanda kota almak beni çok mutlu etti. Olimpiyat her sporcunun hayali ve her sporcunun gerçekten yaşayabileceği en büyük gururlardan biri. Önümüzde uzun bir süreç var, bu süreci güzel bir şekilde değerlendiriyorum, kamp çalışmalarımız devam ediyor. Elazığ'a Cemil Döndü hocamızın daveti üzerine geldik. Burada çok güzel bir şekilde hazırlıklarımız devam ediyor. Elazığ'da boks gerçekten seviliyor, güzel bir ilgi var, güzel destekleniyor. O yüzden ayrıca çok mutlu olduk."

Antrenör Cemil Döndü: "Çok umutluyuz, çok güzel başarılar bekliyoruz"

Milli takım antrenörü Cemil Döndü de olimpiyatlarda altın madalya hedefiyle hazırlıkları sürdürdüklerini ve sporcuların kondisyonunun gayet iyi olduğunu belirtti.

Çalışmalara Elazığ'dan sonra farklı illerde hazırlık kampları yaparak devam edeceklerini anlatan Döndü, "Çok umutluyuz, çok güzel başarılar bekliyoruz, kampımız çok faydalı geçiyor. 26 Temmuz-11 Ağustos'ta yapılacak 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi her iki boksörümüz de en iyi şekilde temsil edecek. Önce ülkemize, sonra illerimize ve daha sonra Fenerbahçe Spor Kulübü ile Elazığ Belediyespor Kulübüne başarı getireceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Döndü, sporcularına verdikleri destekten dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve RedColour firması yöneticilerine teşekkür etti.

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