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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Mustafa Hatipoğlu   | 18.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Portekiz’de düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyor, büyük emek ve gayretle ülkemizi temsil eden millilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi ve madalya kazanan milli sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Koral Berkin Kutlu'nun fotoğraflarına da yer verdi.

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