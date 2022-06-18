Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Portekiz’de düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyor, büyük emek ve gayretle ülkemizi temsil eden millilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
Portekiz’de düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan millî sporcularımızı tebrik ediyor, büyük emek ve gayretle ülkemizi temsil eden millîlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/oNZf2E9L6h— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 18, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi ve madalya kazanan milli sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Koral Berkin Kutlu'nun fotoğraflarına da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.