Dolar
32.18
Euro
34.95
Altın
2,355.14
ETH/USDT
3,885.30
BTC/USDT
69,607.00
BIST 100
10,656.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
(DRON) Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki yatak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. VTR Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yatak fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.
logo
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'e tebrik telefonu

Özcan Yıldırım  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'e tebrik telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüştü.

Alınan bilgiye göre, Özbek'i Kulüp Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunu da kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Burdur'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Darbeler 'yeter söz milletindir' dedirtmeme girişimleridir
Türkiye'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki
Aydın'da "Darağacında Hakikat: 27 Mayıs" adlı panel gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'e tebrik telefonu

Galatasaray'dan üç kupalı kutlama

Gaziantep FK, son 3 maçını kazanarak Süper Lig'e tutundu

Galatasaray taraftarı Florya'da şampiyonluğu kutluyor

Galatasaray taraftarı Florya'da şampiyonluğu kutluyor
Gaziantep FK Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yendi

Gaziantep FK Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yendi
Hatayspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi

Hatayspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet