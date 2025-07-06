Kayserispor, 6 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Kayseri
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcularımız Joseph Attamah, Mehdi Bourabia, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma ve Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmeleri sona ermiştir. Futbolcularımıza şanlı armamız ve camiamız adına verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.
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