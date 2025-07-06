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Spor, Futbol

Kayserispor, 6 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sözleşmesi sona eren 6 futbolcusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Müzahim Zahid Tüzün  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Kayserispor, 6 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Kayseri

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcularımız Joseph Attamah, Mehdi Bourabia, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Anthony Uzodimma ve Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmeleri sona ermiştir. Futbolcularımıza şanlı armamız ve camiamız adına verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

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