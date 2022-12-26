Cimnastikte kayıt dışı salonların önüne geçilecek adım "yılbaşında" atılacak
Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, kayıt dışı olan salonların önüne geçebilmek için yeni projeler yaptıklarını ve yılbaşında adımı atacaklarını belirtti.
Ankara
AA Spor Sohbetleri'nin konuğu olan Çelen, cimnastikte yıl içinde kazanılan başarıları değerlendirdi, 2023 yılı hedeflerini anlattı.
Bu yıl cimnastik ailesi adına başarılı geçtiğini ifade eden Çelen, 35 uluslararası yarışmada 59 altın, 51 gümüş, 39 bronz madalya kazandıklarını söyledi.
Çelen, federasyon olarak son üç yılda başarı grafiklerinin katlanarak büyüdüğünü vurgulayarak, "Bu da bizim üzerimizde çok büyük sorumluluk yaratıyor. Birçok altın madalya aldık ama artık kaçırdığımız madalyalara üzülür olduk. Hatta dünya ve Avrupa şampiyonalarında alınan ikinciliklere de üzülür hale geldik." diye konuştu.
Cimnastik ailesi olarak hayallerini gerçekleştirmek için hedefler koyduklarını dile getiren Çelen, şu ifadeleri kullandı:
"Hazırlıklarımızı ve planlarımızı yaptık. Kurduğumuz hayallerimizden dolayı heyecanımızı kaybetmedik. İşin özü bir aile olmaktan, inanmaktan ve iyi bir takım olmaktan geçiyor. Yönetim kurulumuzla, çalışan teknik kurullarımızla, hocalarımızla beraber harfiyen bütün planlarımızı uyguladık. 8 yıllık planlarımızı yaparız ve her yıl bu planlarımızı yenileriz. Bugün 2024 Paris Olimpiyatları'nı konuşuyoruz ama biz 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nın takımlarını kurmaya çalışıyoruz. Toplantılarda 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nın takımları nasıl gidiyor bunları değerlendiriyoruz. Tabii bir de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koyduğu hedefler de bu başarıda büyük önem sahibi."
"Vatandaş salona gittiğinde o eğitmenin belgesinin bizim verdiğimizi bilmesi gerekiyor"
Türkiye Cimnastik Federasyonu olarak spor yaptıran eğitmenlere de eğitim verdikleri ifade eden Çelen, "İllerimizdeki özel salonlardaki işletmelerin ruhsatlarını da Gençlik ve Spor İl Müdürlükleriyle beraber kontrol edip, denetliyoruz. Vatandaş salona gittiğinde o eğitmenin belgesinin bizim verdiğimizi bilmesi gerekiyor. Biz de vatandaşlarımıza, salona gidene her bireye daha iyi eğitim verebilmek için hocalarımızı ciddi anlamda eğitiyoruz. Kaçak olan, kayıt dışı salonların önüne geçebilmek için çok ciddi çalışmalarımız var." değerlendirmesini yaptı.
Çelen, kayıt dışılığın önüne geçebilmek için bir hologram geliştirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:
"Salonlara Türkiye Cimnastik Federasyonunun logolu hologramlarını koyacağız. Önümüzdeki yılın ilk ayında yeni mobil uygulamasını tanıtacağız. O uygulamayı indirince telefonlarına okuttukları zaman gittikleri spor salonlarının içinde ders veren hocanın, niteliğini, eğitimini, kursunu, hangi bilgi ve beceriye sahip olduğunu bilecekler. Aileler, çocuklarını kime teslim ettiklerini, kanunun müsaade ettiği kadarıyla biz orada vatandaşlarımıza vereceğiz. Kendilerini de kime teslim ettiklerini, hocanın ne kadar bilgi birikime sahip olduğunu hatta işletmelerle ilgili yine kanunun müsaade ettiği şekilde vatandaşımıza internet üzerinden bilgiyi vereceğiz. Belgesiz o kadar çok işletme var ki insanlar işletmeye 'senin belgen var mı?' diye soramıyor. Bunları ciddi anlamda zapturapt altına aldık, almaya da devam edeceğiz."
"İlk madalyalarımızı aldığımızda bize 'bu tesadüftü' dediler"
Dünya Cimnastik Federasyonu İkinci Başkanı da olduğunu anımsatan ve İngiltere'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda üst düzey yöneticilik yaptığını aktaran Suat Çelen, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Şunu gördüm ki içeride oturmak tribünde oturmaktan çok daha zor. Tribünde oturduğunuz zaman heyecanınızı yansıtıyorsunuz, bağırıyorsunuz. Salonun içerisinde görevli olarak oturduğunuz zaman heyecandan sadece masanın altından yumruğunuzu sıkıyorsunuz. Onun zor olduğunu fark ettim. Ayrıca şampiyonadan madalya bekliyorduk. 2013'ten sonra yaptığımız hazırlıklarımız bize bunu işaret ediyordu. İlk madalyalarımızı aldığımızda bize 'bu tesadüftü' dediler. Her yıl üstüne katlayarak götürdük. İbrahim Çolak'ın halkadaki altın madalyasından 3 yıl sonra yine halka aletinde, o dönem de görevde olan Yılmaz Göktekin hocamızla, başka bir sporcmuz Adem Asil altın madalya kazandı. Bu da bizim planlarımızın ne kadar doğru olduğunu ve başarılarımızın tesadüf olmadığını gösteriyor. Bu konuda da çok mutluyuz.
"Genç takımlarımıza çok ciddi yatırımlar yapıyoruz"
Bu yıl alınan madalyaların hepsinin büyükler kategorisinde olmadığına dikkati çeken Çelen, başarıların yüzde 60-70'inin genç ve yıldızlar kategorisine ait olduğunu dile getirdi.
Son dönemlerde başarılı sonuçlar alan Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak ve Adem Asil'in planlarını 15-16 yaşındayken yaptıklarını anlatan Çelen, şunları söyledi:
"O madalyaların geleceğini 10 yıl önceden hedefledik. Biz genç takımlarımıza çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bunun sürdürülebilir olması için antrenörlerimize çok iyi eğitim vermemiz gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına sunduğumuz ve Türkiye Cimnastik Federasyonu olarak çok önemsediğimiz bir projemiz var; TCF Akademi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Dairesiyle bir proje gerçekleştirdik. İlkini İstanbul'daki Sancaktepe tesislerimizde başladık. Yaklaşık 380 antrenörümüzü eğitime aldık. Türkiye Cimnastik Federasyonu olarak TCF Akademi'yi bir okul olarak nitelendiriyoruz. 4 yılın sonunda hocalarımızı buradan mezun edeceğiz. Mezun olduklarında artık milli takım düzeyinde sporcular yetiştirebilecek bilgi, birikim ve deneyime sahip olacaklar. En büyük yatırımı da eğitime yapmak istiyoruz."
Antrenörlerimizin gelişmesi için üzerlerine düşen görevi yapacaklarını vurgulayan Çelen, "Artık en iyi antrenörler bizde diyebiliriz. Hatta hocalarımıza yurt dışından teklifler gelmeye başladı. Biz de yabancı antrenör getiriyoruz, bünyemizde de var. Ancak bizim antrenörlerimize de yurt dışından 'bize gelin' diye teklifler var. Gidenler de oluyor." ifadelerini kullandı.
"Her aileye çocuklarının en az bir yıl cimnastik yapmasını öneriyoruz"
Suat Çelen, birinci amaçlarının vatanını, milletini seven, ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Kendimizi bütün sporlara sporcu yetiştiren bir sporcu fabrikası olarak görüyoruz. Cimnastik bütün sporun temeli ve 3 yaşında başlanıyor. Kuvvet, denge, sıçrama, sürat gibi bu yetiler cimnastik sayesinde gelişiyor. Dolayısıyla bu özellikleri gelişen bir birey her branşta başarılı olabiliyor. Dünya bunu yıllar önce keşfetmiş. O yüzden bu sporların temeli cimnastik. Türkiye'de son madalya alanlarla birlikte popülerliği artmasına son derece mutluyum. Ayrıca tüm branşlara göre hocalar yetişiyor. Bu konuda da mutluyuz. Her kesime hitap edebilecek branş var. Biz federasyon olarak bir hanenin içindeki en küçük yaştan en yaşlı kişiye kadar herkese spor yaptırabilecek bir yapımız var. 81 ilde antrenörümüz var. İl müdürlüklerimiz ve federasyonumuzdan gerekli tüm bilgiler alınabilir. Her aileye çocuklarının en az bir yıl cimnastik yapmasını öneriyoruz. Tabanımız geniş olursa biz onun içinden başarılı olacakları ayırıyoruz. Ayrıca birçok ilde yetenek taraması da yapıyoruz."
Cimnastiğin gelişmesi için her zaman katkı veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na cimnastik ailesi olarak teşekkür eden Çelen, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Her başarımızın ardından bizi arayarak tebrik ediyor. Bu konuşmalar bizi motive ediyor ve başarımızın artmasına neden oluyor. Cumhurbaşkanımıza bize bu motivasyonu sağladığı için çok teşekkür ederim." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.