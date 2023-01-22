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Spor

Cimnastikte hedef olimpiyatlarda kazanılan bronzun rengini sarıya çevirmek

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda her branşta kota hedeflediklerini belirterek, "En fazla final yakalayan ülkeler arasında yer aldık. Amacımız bu sefer bronz madalyayı gümüş ve altına taşımak." dedi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 22.01.2023
Cimnastikte hedef olimpiyatlarda kazanılan bronzun rengini sarıya çevirmek

Bolu

Bolu'da kampa giren Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı'nı ziyaret eden Çelen, AA muhabirine, bu yıl Türkiye'nin; dünya gençler, artistik ve aerobik cimnastik Avrupa şampiyonaları gibi 3 önemli organizasyona ev sahipliği yapacağını aktardı.

"Kendi seyircimiz önünde madalyalar alarak ülkemizi sevindirmek istiyoruz." diyen Çelen, sezona iyi başlayan sporcuların her alette madalya şansının bulunduğunu ifade etti.


Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Çelen, Avrupa, dünya ve olimpiyatta madalya almış federasyon olduklarını anımsatarak, "Türk Cimnastiği ülkemizin 81 iline yayıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çok ciddi desteğini alıyoruz. Antrenör sayımız son 10 yılda 30'dan 400'lere yaklaştı. Sporcu sayları binlerden 120 binlere geldi. Ayrıca antrenörler yurt dışından teklif almaya başladı. Bu da otomatik olarak başarılarımıza yansıyor." diye konuştu.

Çalışmalarda ilk olarak kurumsallığı ön plana koyduklarını anlatan Çelen, "İkincisi eğitim. Bununla ilgili akademi kurduk. Bütçemizin büyük kısmını eğitime ayıracağız. Kulüp ve antrenörlerimizi eğiterek daha çok nitelikli hocalarımızla sporcularımızı yetiştireceğiz. Üçüncüsü ise başarıyı ödüllendireceğiz. Federasyonumuzu bunlara göre şekillendirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Artistik cimnastikte takım olarak gitmeyi hedefliyoruz"

Çelen, Türk sporcuların gittiği her yarışmada madalyanın adayı olduğunu vurgulayarak, "Olimpiyatlara artistik cimnastikte takım olarak gitmeyi hedefliyoruz. Olimpik branşların hepsinde kota almayı hedefliyoruz. Günün sonunda herkes madalyayı soruyor, almamız da lazım. Artistik erkekte takım olarak gidebilirsek, 5 sporcumuzu da olimpiyata taşıma imkanımız olacak. Bu da finale kalma şansımızı artıracak ve finalde en az hata yapan sporcularımız olursa madalya şansımız artacak demektir." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Adem Asil'in atlama masasında hata yaparak altın madalyayı kaçırdığını, İbrahim Çolak'ın ise 4-5 defa istediği madalyaya ulaşamadığını anımsatan Çelen, şunları kaydetti:

"Ahmet Önder 2 final yaptı, en sonunda Ferhat Arıcan bronz madalyaya ulaştı. Biz olimpiyatta 4 ve 5'incilikleri unuttuk. Olimpiyat 4. ve 5'incisi az şey mi? Tarihimizde finali olmayan bir yarışmada 5 sporcu ile 7 final yaptık. En fazla final yakalayan ülkeler arasında yer aldık. Amacımız bu sefer o bronz madalyayı gümüş ve altına taşımak. Hedefimiz o, inşallah başarırız."

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