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Spor

Cimnastik, yüzme ve teniste başarılı olan genç sporcu, wushuda dünya şampiyonu olmak için çalışıyor

Genç sporcu Nil Hayat Özüpek, küçük yaşlarda başladığı cimnastik, yüzme ve teniste elde ettiği başarıların ardından başladığı wushuda kazandığı 2 Avrupa şampiyonluğunun ardından gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Sefa Tetik  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Cimnastik, yüzme ve teniste başarılı olan genç sporcu, wushuda dünya şampiyonu olmak için çalışıyor Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

Sakarya'da yaşayan Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Özüpek, küçük yaşlarda anne ve babasının yönlendirmesiyle başladığı yüzme ve tenis branşlarıyla sporla tanıştı. Okuduğu kitapta gördüğü balerinden etkilenen Özüpek, cimnastiğe de başlayarak yıllarca üç spor dalıyla ilgilendi.

Çeşitli turnuvalarda il birincilikleri ve madalyalar kazanan sporcu, uluslararası başarı isteğiyle wushuya yöneldi. Kısa sürede wushuda Türkiye şampiyonalarında birincilik elde eden Özüpek, 2 kez Avrupa şampiyonu oldu.

Çin'de 28 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Üniversite Oyunları'nda (Universiade) Türkiye'yi temsil edecek Özüpek, altın madalya için çalışmalarını sürdürüyor.

"Wushuda daha fazla destek alıp ilerleyebildim"

Nil Hayat Özüpek, AA muhabirine, sporun tüm hayatını etkilediğini söyledi. Özüpek, küçük yaşlarda başladığı cimnastik, yüzme ve tenis branşlarında 200'e yakın madalya kazandığını kaydetti.

Okuduğu kitaptan etkilenerek annesine balerin olmak istediğini söylediğini anlatan Özüpek, "Annem bunun üzerine cimnastik branşına yönlendirdi. Cimnastikte istediğim noktaya gidemedim, karşıma wushu çıktı. Bu branşta daha fazla destek alıp ilerleyebildim." dedi.

Tenis, yüzme ve cimnastikle ilgilendikten sonra wushuyla tanıştığını belirten Özüpek, "8 yıldır wushuda Türkiye şampiyonlukları, Balkan şampiyonlukları, iki Avrupa şampiyonluğu ve iki Avrupa ikinciliği yaşadım. En son Samsun'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Arası Wushu Dünya Kupası'nda dünya dördüncülüğü elde ettim." diye konuştu.

Özüpek, Çin'de düzenlenecek Dünya Üniversite Oyunları'nda Türkiye'yi ve Kocaeli Üniversitesi'ni temsil edeceğini dile getirerek, "Hocalarımızla günde 2 veya 3 kez antrenman yapıyoruz. Sıkı bir şekilde çalışıyorum. Dünya Üniversite Oyunları'nda birinci olup, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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