Dolar
38.85
Euro
43.76
Altın
3,235.78
ETH/USDT
2,469.40
BTC/USDT
104,900.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Muslera'yı 1 sezon daha takımda tutmak istiyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın 1 sezon daha takımda kalması için ısrarcı olacaklarını söyledi.

Emrah Oktay  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Galatasaray, Muslera'yı 1 sezon daha takımda tutmak istiyor

İstanbul

Dursun Özbek, kulüp üyeleri için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu garantilediklerini hatırlatan Özbek, "Şampiyonluğu kazandığımız günün ertesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Milletimizin bayramı kutlu olsun." dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpte 14. sezonunu geçiren ve kazandığı 19 kupayla Türk futbol tarihine geçen Muslera'nın ülkesine dönmek istediğini aktaran Özbek, "Muslera ile konuştum. Ailesi memleketinde yaşıyor. O da ülkesine dönmek istiyor. Kendisine 1 sezon daha bizde kalmasını söyledim. Ancak kendisi gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Başkan Özbek, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin iyi durumda olduğunu belirterek, "Dün Icardi ile görüştüm. Son derece fit ve hazır gördüm. Çok hazır geliyor. Antrenmanlarına memleketinde devam etmişti. Icardi, Galatasaray'ın çok önemli bir değeri. Önümüzdeki sezon bize çok fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Osimhen'in Galatasaray'da kalmasını arzu ediyoruz"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, bu sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in takımda kalmasını istediklerini söyledi.

Taraftarların Osimhen'i çok sevdiğini vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

"Osimhen'e sadece dün değil Gaziantep'teki Türkiye Kupası finalinde de büyük bir tezahürat yapıldı. Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. Osimhen iyi bir futbolcu, Galatasaray'a aidiyeti çok yüksek. Hem yönetim kurulumuz hem de taraftarımız böyle bir futbolcunun Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Bu çağrılara kulak veriyoruz. Buradaki en önemli karar Osimhen'in. Genç bir futbolcu. Kariyerini ne şekilde geliştireceği yönünde düşünceleri var. Onları henüz kendisiyle paylaşmadık. Bu sevgi seline ne cevap vereceğini önümüzdeki günlerde konuşacağız. Kendisinin verdiği karar çerçevesinde yönetim kurulumuz bir karar alacak. Bu konuda bir tereddüt olmasın. Her Galatasaraylı gibi yönetimimiz de önümüzdeki sezon Osimhen'i özellikle Şampiyonlar Ligi sınavında kadrosunda görmek istiyor."

Özbek, şampiyonluk kutlamalarının Yenikapı Miting Alanı'nda yapılması için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

"Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum"

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı taraftara, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü verdi.

Şampiyon olarak "Devler Ligi"ne doğrudan katılım hakkı elde ettiklerini vurgulayan Özbek, "Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma, sezonu biraz daha geç açma, daha fazla hazırlanma fırsatı veriyor. Bu iyi bir şey. Yaklaşık 1 aydan fazladır bu neticeyi bekliyorduk. Bundan dolayı 1-1,5 ay önce Şampiyonlar Ligi'ne gidecek kadroyu oluşturmak için çalışmalarımızı başlatmıştık. Sezon açıldıktan sonra da bunları yerine getirmek için çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Özbek, "Taraftara çilek transfer sözü veriyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Taraftara Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum. Geçtiğimiz yıl bunu yapamadık. İnşallah bu sezon iyi hazırlanıyoruz. Avrupa'da da başarılı olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Memişoğlu, Dünya Sağlık Asamblesi'nin 78'inci toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının "Pontus" iddialarına ilişkin açıklamalarını kınadı
AA, Trablus’ta hükümet güçlerinin kontrolüne geçen Gıneyve milislerinin karargahını görüntüledi
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde siyasetin devreye girmesi için silahların bırakıldığının görülmesi gerekiyor
Samsun'da Jandarma Genel Komutanlığına bağlı "Çelik Kanatlar" gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

Galatasaray, Muslera'yı 1 sezon daha takımda tutmak istiyor

Galatasaray, Muslera'yı 1 sezon daha takımda tutmak istiyor

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, imza gününde taraftarla buluştu

Kadıköy'de şampiyonluk kutlayan Galatasaraylı taraftarlara yönelik saldırı kamerada

Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı açıklandı
Galatasaray beşinci yıldızı takan ilk takım oldu

Galatasaray beşinci yıldızı takan ilk takım oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet