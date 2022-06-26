Dolar
16.88
Euro
17.79
Altın
1,827.35
ETH/USDT
1,246.90
BTC/USDT
21,409.00
BIST 100
2,554.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Çim Hokeyi Milli Takımı gözünü Avrupa şampiyonluğuna çevirdi

Kırklareli'nde kampa giren Hokey A Milli Takımı, 6-9 Temmuz'da Polonya'da düzenlenecek Avrupa 5S Hokey Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Ufuk Ertop   | 26.06.2022
Çim Hokeyi Milli Takımı gözünü Avrupa şampiyonluğuna çevirdi Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kentteki çim hokeyi tesislerinde kampa giren milli takım oyuncuları, günde çift idman yaparak şampiyona hazırlıklarını sürdürüyor.

Milliler, 6-9 Temmuz'da Polonya'da gerçekleştirilecek şampiyonada, birincilik hedefleri için antrenörleri eşliğinde ısınma, pas, top sürme ve oyun taktikleri üzerinde çalışıyor.

Milli Takım Başantrenörü Mahmut Yunus Cengiz, 17 ülkenin katılacağı şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek 35 kişilik bir ekiple çalıştıklarını kaydetti.

Çok heyecanlı ve iddialı olduklarını anlatan Cengiz, "İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edip ülkemize kupa ve kupalarla dönmek istiyoruz. Çalışmalarımız şu anda çok yoğun geçiyor." dedi.

Cengiz, 24-30 Temmuz tarihlerinde de 21 Yaş Altı Erkekler Milli Takımı'nın Çekya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına katılacaklarını sözlerine ekledi.

Milliler şampiyonada başarılı olacaklarına inanıyor

Milli takım oyuncularından Müslüm Elagöz de ay-yıldızlı formayı giymekten ve Türkiye'yi temsil edecek olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti.

Şampiyonaya hazırlandıklarını belirten Elagöz, son günlerde antrenmanlara ağırlık verdiklerini kaydetti.

İbrahim Şamil Köşker de Avrupa şampiyonu olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT'in operasyonuyla yakalanan Yunan casus tutuklandı
Kastamonu'da şiddetli yağış etkili oluyor
Türk bilim insanı, ayçiçeği üzerine çalışmalarıyla 'Pustovoit Ödülü'ne layık görüldü
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Çim Hokeyi Milli Takımı gözünü Avrupa şampiyonluğuna çevirdi

Çim Hokeyi Milli Takımı gözünü Avrupa şampiyonluğuna çevirdi

Kaybetmeyi unutan Swiatek ilk Wimbledon zaferinin peşinde

Polonya, Ukraynalı mültecilere yardım için 450 milyon avro kredi aldı

Görme engelli albinizmli Mehmet Yaşar azmiyle takdir topluyor

Görme engelli albinizmli Mehmet Yaşar azmiyle takdir topluyor