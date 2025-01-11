Çaykur Rizespor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.
Mersin
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
11. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı kornere iyi yükselen Papanikolaou'nun kafa vuruşunu kaleci Erce Kardeşler altıpas içerisine çeldi. Topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak Diack'a çarparak ağlarla buluşsa da hakem ofsayt gerekçesiyle orta noktayı göstermedi.
14. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR'ın pozisyonun ofsayt olmadığını belirlemesinin ardından golü geçerli saydı: 0-1.
21. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Varesanovic, açısını kaybedince topu Ghezzal'a çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu önledi.
23. dakikada Atakaş Hatayspor skoru 1-1 yaptı. Kerim Alıcı'nın savunmanın arkasına gönderdiği topla kaleciyle karşı karşıya kalan Boutobba, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
31. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada ceza sahası dışında Çaykur Rizesporlu iki oyuncuyu geçen Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza yayından sert vuruşunda, top az farkla auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
48. dakikada sağ kanattaki Boutobba, meşin yuvarlağı savunma arkasına sarkan Aboubakar'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahasından sert vuruşunda, kaleci Grbic topu kornere çeldi.
53. dakikada Akintola'nın sol kanattan ortasında arka direkteki Sowe, topu penaltı noktasına indirdi. Bu bölümdeki Ghezzal'ın sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kornere gönderdi.
61. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Ghezzal'ın ceza sahasına ortasında Varesanovic, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. 63'üncü dakikada penaltıyı kullanan Ghezzal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.