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Spor

Büyük Önder Atatürk Trabzonspor'a 'onursal üye' yapıldı

Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trabzonspor Kulübü tarafından "onursal üye" yapıldı.

Tuğba Yardımcı   | 10.11.2020
Büyük Önder Atatürk Trabzonspor'a 'onursal üye' yapıldı

Trabzon

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüzüğün 9/c maddesi gereğince divan başkanlık kurulunun önerisi ve yönetim kurulunun 10 Kasım 2020 tarihinde aldığı kararla kulübe onursal üye yapıldığı belirtildi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübe onursal üye yapılmasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Atatürk, her daim yolumuzu aydınlatan, ilkeleriyle bizlere yol gösteren kurucu liderimizdir. Ulusal bağımsızlığımızın mimarı Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yoldan aynı kararlılıkla yürüdüğümüzü vurgulamak isterim. Atatürk'ün sadece iktisadi alana değil, spora da verdiği önemi çok iyi biliyoruz. Beden Terbiyesi Kanunu'nun çıkartılmasından tutun da sporun her alanında attığı adımlar bugünlerin inşasına ışık tutarken, 'Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister' sözü temel ilkemiz haline gelmiştir. Bugün, aldığımız karardan dolayı büyük bir gurur yaşamaktayız. Cumhuriyetimizin kurucu lideri artık kulübümüzün onursal üyesidir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum."

Divan Başkanı Ali Sürmen ise şunları kaydetti:

"Tüzüğümüzün 9/c maddesine göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüze onursal üye yapılmasıyla ilgili önerimiz, yönetim kurulumuzun kararıyla resmileştirilmiştir. Atamızın eşsiz hatırası kulübümüzün onursal üyeliğinde de ilelebet yaşayacaktır. Atatürk'ün, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözü her zaman Trabzonspor'umuzun aynası olmuştur ve olacaktır. Bağımsızlık mücadelesini Karadeniz'den başlatarak Türkiye Cumhuriyetini kuran Atatürk, bizlere vazgeçilmez ilkeler bırakmıştır. Onun bıraktığı ilkeleri yaşatan yurttaşlar olarak her zaman Cumhuriyetimize sahip çıkacağız."


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