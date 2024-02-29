Bursa'daki kazada yaralanan milli karateci Emir Buğra Gencan hastanede yaşamını yitirdi
Bursa'da 5 gün önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan 20 yaşındaki milli karateci Emir Buğra Gencan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bursa
Yıldırım ilçesinde, 24 Şubat'ta Şükraniye Mahallesi'nde seyreden Türkiye 21 Yaş Altı Erkekler Karate Milli Takımı sporcusu Emir Buğra Gencan'ın kullandığı motosiklet, bir otomobille çarpıştı.
Motosikletten savrularak ağır yaralanan genç karateci, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde 84 kilo sıkletinde mücadele eden karateci Gencan, hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli sporcunun vefatı nedeniyle üzüntüsünü paylaşarak, ailesi, sevenleri ve karate camiasına başsağlığı diledi.
Federasyon başkanı Uğuz'dan milli karateci Emir Buğra Gencan için taziye mesajı
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, milli karateci Emir Buğra Gencan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Uğuz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Seni asla unutmayacağım. Çok üzdün bizi. Huzur içinde yat. Mekanın cennet olsun. Karate Milli Takımımızın şampiyon sporcusu Emir Buğra Gencan'ın geçirdiği motosiklet kazası neticesinde vefatı tüm camiamızı yasa boğmuştur. Kederli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.