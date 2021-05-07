Euro
10.02
Dolar
8.30
BIST 100
1,433.05
Altın
1,820.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Yaşam

Bosna Hersek'in en güçlü adamı Ambeskovic, dünyanın en güçlüsü olmak için hazırlanıyor

Ağustosta İngiltere'de düzenlenecek yarışmaya hazırlanan Nedzmin Ambeskovic, "Mevcut rekor 501 kilogram. Dolayısıyla 505 kilogram için hazırlanmalıyız. Şahsi rekorum ise 450 kilogram. Bu da Bosna Hersek ve İsveç'in rekoru." dedi.

Bedrudin Brljavac,Lejla Biogradlija   | 07.05.2021
Bosna Hersek'in en güçlü adamı Ambeskovic, dünyanın en güçlüsü olmak için hazırlanıyor

Bosnia and Herzegovina

Bosna Hersek'in en güçlü adamı Nedzmin Ambeskovic, ağustosta İngiltere'de düzenlenecek "Dünyanın En Güçlü Adamı" yarışması için bütün gücüyle hazırlanıyor.

Yüklü bir halterin veya çubuğun kalça seviyesine kadar kaldırıldığı ve yere geri yerleştirmeden önce gövdenin zemine dik tutulduğu bir ağırlık antrenmanı olan deadlift disiplininde hazırlanan Ambeskovic'in rutin antrenmanına AA ekibi de katıldı.

Ambeskovic, 2019'da katıldığı aynı yarışmadan üçüncülükle ayrıldığını ifade ederek, vatanı Bosna Hersek'e 2020'de geri geldiğini, ondan önce İsveç'te yaşadığını anlattı.

Her gün büyük bir sevgiyle yarışmaya hazırlandığını belirten 170 kilogram ağırlığındaki Ambeskovic, "Mevcut rekor 501 kilogram. Dolayısıyla 505 kilogram için hazırlanmalıyız. Şahsi rekorum ise 450 kilogram. Bu da Bosna Hersek ve İsveç'in rekoru." dedi.

Ambeskovic, her gün üç saat antrenman yapmasına rağmen oruç tutmayı ihmal etmediğini söyleyerek, "Tabii ki zor ancak bahane bulmuyorum. Yarışmaya çok az kaldı. İnsanın memnun olması önemli, ben de öyleyim." diye konuştu.

Bosna Hersek ve dünya genelinde deadlift antrenmanının oldukça popüler olduğunu aktaran Ambeskovic, dünyanın en güçlü adamı olmak isteyen gençlerin cesaretlenmesi gerektiğinin altını çizdi.


Türk bir firmayı temsil etmek istiyor

Ambeskovic, görüntü itibariyle ağırlık kaldırmanın zor ve agresif bir spor olduğunu noktasında bir ön yargı bulunduğunu belirterek, "Aslında çok sakin bir spor. Evet güçlü adamlarız ancak gücümüzü sadece spora, antrenmanlarında kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tarz spor dallarının maliyet açısından da oldukça zorlayıcı olabildiğine işaret eden Ambeskovic, bugüne kadar kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

Ambeskovic, sponsor bakımından sıkıntı yaşadığını ifade ederek, "Bir sponsorum var ancak yeterli değil. Bakmam gereken üç çocuğum var. Bu bağlamda, beni bu sporda destekleyecek sponsorlara ihtiyacım var." dedi.

Türkiye'den bir firmayı temsil edebilmenin kendisini oldukça gururlu ve mutlu hissettireceğini söyleyen Ambeskovic, daha önce İstanbul'da bulunduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Yemek bile yiyemiyordum, sadece uzanıp sıvı tüketebiliyordum'
'Bu hastalığın bir anı diğer anını tutmuyor'
36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19'da aşıların etkinliği 3. doz hatırlatma aşılarıyla kalıcı hale gelecek
Trakya'da muhtarların Kovid-19 aşılama çalışmaları devam ediyor

Benzer haberler

Bosna Hersek'in en güçlü adamı Ambeskovic, dünyanın en güçlüsü olmak için hazırlanıyor

Bosna Hersek'in en güçlü adamı Ambeskovic, dünyanın en güçlüsü olmak için hazırlanıyor

Bosna'daki Jasikovac Camisi savaşta yıkılan alemine gözü gibi bakıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye’nin Bosna Hersek’in siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteği tam

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bosna Hersek'in Kovid-19'la mücadelesine desteğimiz devam edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bosna Hersek'in Kovid-19'la mücadelesine desteğimiz devam edecek
Bosna Hersek ile Türkiye'deki kardeş okullarda 'Kardeşlik ve Ebedi Dostluk' temalı mektuplaşma etkinliği

Bosna Hersek ile Türkiye'deki kardeş okullarda 'Kardeşlik ve Ebedi Dostluk' temalı mektuplaşma etkinliği

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Saraybosna'daki temaslarına başladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Saraybosna'daki temaslarına başladı