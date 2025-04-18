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Spor

Bisiklette Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları, Balıkesir'de başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık 450 sporcunun katılımıyla başladı.

Hakan Firik  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Bisiklette Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları, Balıkesir'de başladı Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balikesir

İlçede 3 gün sürecek yarışlara 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı kategorilerinde toplam 450 sporcu mücadele edecek.

İşitme engelli ve görme engelli sporcuların da katıldığı yarışlarda bisikletçiler, farklı parkurlarda zamana karşı yarışacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Başkan Vekili Kadir İspirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada 9 ila 18 yaş aralığındaki sporcularımızın yanı sıra para bisiklet, işitme ve görme engelli sporcularımızın tandem bisiklet yarışlarını düzenliyoruz. Yarışlara yaklaşık 450 sporcu katılıyor. Cumartesi ve pazar yarışları sürdüreceğiz." dedi.

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Görme engelli sporcular heyecanlı

Görme engelli bisikletçi Burhan Kızıltaş da ilk kez tandem kategorisinde yarışacak olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

Burhan Kızıltaş'ın pilotu Taner Titiz ise kendilerine bu imkanı sağlayan Türkiye Bisiklet Federasyonuna teşekkür etti.

Görme engelli bisikletçilerden Merve Orhan da 9 yıldır bisiklet kullandığını ve Eşpedal Derneği aracılığıyla tandem bisikletle tanıştığını kaydetti.

Bu yıl ilk kez Türkiye Bisiklet Federasyonunun tandem bisiklet B kategorisini açtığını hatırlatan Merve Orhan, "İlk kez resmi yarışta yarışıyoruz. Görme engelli olarak bisiklet kullanmak, pedal çeviriyor hissini yaşamak ve o zemini doğrudan hissediyor olmak çok keyif verici. Herkesin denemesini kesinlikle tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Merve'nin pilotu Berra Yavuz ise 13 yıldır spor yaptığını ve Merve ile birlikte yarışacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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