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Spor

Bir şampiyona ilanıyla başladığı bilek güreşinde, başarılarıyla adından söz ettiriyor

Bir şampiyona ilanıyla başladığı bilek güreşi kariyerini dünya ikinciliğiyle taçlandıran milli sporcu Mustafa Altuntaş, diğer şampiyonalarda zirvede yer almak için aralıksız çalışıyor.

Savaş Güler   | 16.11.2022
Bir şampiyona ilanıyla başladığı bilek güreşinde, başarılarıyla adından söz ettiriyor Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Konya

Konya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde özel güvenlik personeli olan 42 yaşındaki Altuntaş, 22 yaşındayken kentte düzenlenecek bir bilek güreşi şampiyonasının ilanını gördü.

İlandaki bilgilerle şampiyonaya katılan Altuntaş, bu turnuvada dördüncü olunca dikkatleri üzerine çekti.

O günden sonra bilek güreşi sporuna ilgi duymaya başlayan Altuntaş, 7 yılda Türkiye'de katıldığı turnuvalarda 4 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Kendisini bu sporda kanıtlamak isteyen milli sporcu, geçen ay Antalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda gümüş madalya almanın gururunu yaşıyor.

Türkiye'de ve uluslararası organizasyonlarda düzenlenecek şampiyonalara sıkı şekilde hazırlanan Altuntaş, AA muhabirine, bilek güreşine ilk başladığı yıllarda, çevresinde bileğini büken hiç kimsenin olmadığını söyledi.

Türkiye'deki çeşitli şampiyonalarda madalya kazandıktan sonra, yaşadığı bazı olumsuzluklar nedeniyle 2007-2018 döneminde spora ara vermek zorunda kaldığını aktaran Altuntaş, "Türkiye'de 2018'de düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası ile yeniden spora döndüm. Bir daha da bırakmadım." dedi.

Altuntaş, bu süreçten sonra düzenli olarak çalıştığını, milli sporcu olabilme hayalini kurmaya başladığını anlattı.

Yunanistan'da 2019'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası ile milli sporcu olduğunu vurgulayan Altuntaş, "O şampiyonayı yedinci tamamlamıştım. Ancak sürekli çalışmaya devam ettim. Geçen ay Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda master erkekler klasmanı +100 kiloda sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda ise dünya dördüncüsü oldum. Final maçı ayrı bir duygu. Biraz tecrübesizlik, biraz da heyecan nedeniyle rakibime yenildim." diye konuştu.

Gelecek şampiyonalar için hedef büyüttü

Altuntaş, şimdiki hedefinin, 2023'de düzenlenecek Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve milli takım seçmeleri olduğunu belirtti.

İlk ikiye girmesi durumunda, Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacağını aktaran Altuntaş, "Çıtayı yavaş yavaş yükseltiyorum. Özellikle Avrupa, ardından da Dünya Şampiyonası'nda hedef büyüttüm. Kürsünün en tepesine çıkarak, İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum. Şu anda bu sporun il hakemliğini de yapıyorum. Kendimi ispatladıktan sonra ilerleyen dönemde sporcu yetiştirmek istiyorum. Üç oğlum var. Onlar da spora çok ilgili." diyerek sözlerini tamamladı.

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